‘Zwitsers voor boerkaverbod en tegen elektronische identiteit’

Zwitsers hebben zich zondag in referenda weer kunnen uitspreken en een kleine meerderheid heeft zich volgens de eerste berichten achter een verbod op gezichtsbedekkende kleding geschaard. De term boerka kwam officieel niet op de stembiljetten voor, maar voor iedereen is het duidelijk dat het om dat soort gezichtsbedekking gaat. Er zijn naar schatting dertig mensen in Zwitserland die een boerka dragen, aldus plaatselijke media