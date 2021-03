Unox wil aanbod aan vleesvervangers verdubbelen

Rookworst- en soepenmaker Unox gaat meer inzetten op plantaardig eten. Het dochtermerk van Unilever streeft ernaar dat zijn aanbod van vleesvervangers in 2025 is verdubbeld en werkt aan de ontwikkeling van producten die deels uit vlees en deels uit groente en peulvruchten bestaan. Ook komen er meer vegetarische soepen in het assortiment.