De christendemocratische parlementariër Nikolas Löbel verlaat de Duitse politiek nadat bekend is geworden dat hij via zijn onderneming 250.000 euro had overgehouden aan advies en bemiddeling bij de handel in mondkapjes. Zijn onderneming heeft commissie gekregen bij het sluiten van contracten tussen een leverancier van mondkapjes in Baden-Württemberg en twee afnemers in Heidelberg en Mannheim.