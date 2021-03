‘Mr Brexit’ Nigel Farage verlaat de politiek

Nigel Farage, boegbeeld van de brexitbeweging, verlaat de politiek. Dat meldt hij in een filmpje op Twitter. Farage vindt het „na bijna 30 jaar in de actieve politiek” mooi geweest, zegt hij. „Ik heb bereikt wat ik van plan was. (…) Mijn levenswerk was: ons uit de Europese Unie krijgen”, aldus Farage. „We hebben de brexit gekregen. Het is niet perfect, maar nu met het vaccin zien we er de voordelen van”, zo verwijst hij naar de voorsprong die Groot-Brittannië heeft bij de inenting tegen corona.