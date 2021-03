Irritatie tussen D66 en CU over bedenktijd abortus

De aloude irritatie tussen D66 en ChristenUnie over abortus is zaterdag nieuw leven ingeblazen door een uitspraak van Don Ceder, kandidaat-Kamerlid van de ChristenUnie. Op YouTube zei hij dat ook voor verkrachte vrouwen vijf dagen bedenktijd moet gelden als zij een abortus willen plegen. Dat is tegen het zere been van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Ook op social media barstte de discussie los, veelal vrouwen tegen mannen. Twitteraars zien ook verkiezingsretoriek, omdat de bewering van Ceder onder de huidige wet valt.