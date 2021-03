Minimumloon 15 dollar sneuvelt in Senaat mede door 8 Democraten

Een voorstel van de linkse senator Bernie Sanders om het minimumloon in de Verenigde Staten te verhogen naar 15 dollar (12,60 euro) per uur heeft het mede door acht Democratische senatoren niet gehaald in de Senaat. Sanders wilde het minimumloon ruim verdubbelen en greep het kolossale pakket steunmaatregelen ter waarde van 1900 miljard dollar (bijna 1600 miljard euro) aan om het door de beide kamers van het Congres te loodsen.