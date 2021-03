Column: De appel en de boom

Juf aan de lijn. Onze zoon blijkt er moeite mee te hebben na de lockdown weer in het schoolritme te komen. Dat vermoedde ik al, want ik weet inmiddels dat hij floreert bij thuiswerken. (Ja, zulke kinderen zijn er.) Hij geniet ervan om, op zijn eigen tijd, zijn werk zelf in te kunnen delen. En dan is zo’n vast schoolregime best weer even wennen.