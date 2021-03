Taliban en VS beloven elkaar zich aan akkoord te houden

Afgezanten van de extremistische Taliban hebben in Qatar gesproken met de speciale Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad en de Amerikaans bevelhebber in Afghanistan. Een zegsman van de Taliban heeft dit zaterdag bevestigd. De twee partijen hebben beklemtoond dat ze zich willen houden aan de afspraken die een jaar terug zijn gemaakt. De Afghaanse regering was daar destijds niet bij betrokken.