‘Duitse zelftests verkopen goed’

De Duitse supermarktketen Aldi is in Duitsland begonnen met de verkoop van coronasneltests. Volgens de krant Der Westen gaan de tests als warme broodjes over de toonbank. Ze kosten weliswaar 25 euro, maar dan heb je een doosje met vijf antigenteststrips. De uitslag bij dit soort tests duurt ongeveer 15 minuten en zouden 96 procent nauwkeurig zijn.