Hongarije heeft zaterdag een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het is volgens de gezondheidsautoriteiten met 7269 gevallen 14 procent meer dan vrijdag. De regering van premier Viktor Orban heeft donderdag de scholen en veel winkels weer laten sluiten om de verspreiding van het coronavirus de baas te worden. Meer dan 110.000 mensen hebben het virus onder de leden en van hen 750 zijn in kritieke toestand in ziekenhuizen opgenomen.