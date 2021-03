Sinds 2013 niet zo laat in voorjaar zo koud

Sinds 2013 is het niet zo laat in het voorjaar zo koud geweest. In Wijk aan Zee (Noord-Holland) werd het -6,4 graden en in Deelen (Gelderland) -6,8 graden. Weerstation Twenthe (Overijssel) noteerde een temperatuur van -9,9 graden op klomphoogte. Dat meldt Weer.nl.