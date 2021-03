Politie toont herkenbare beelden relschoppers Den Bosch

De politie heeft zaterdag achttien verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de avondklokrellen in Den Bosch op 25 januari herkenbaar in beeld gebracht. In het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant werd aandacht voor de zaak gevraagd; de beelden staan ook op de website van de politie.