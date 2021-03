Door een brand in een woning op de derde verdieping van een flatgebouw aan de Poelmanstraat in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis is iemand overleden, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Vijftien tot twintig bovenliggende woningen in het zeven verdiepingen tellende gebouw zijn vanwege rookontwikkeling ontruimd.