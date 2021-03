Oud-minister Curaçao krijgt 30 jaar voor uitlokking moord

Een rechter op Curaçao heeft vrijdag in hoger beroep oud-minister van Financiën George Jamaloodin dertig jaar gevangenisstraf opgelegd voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels. Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten. In eerste aanleg kreeg Jamaloodin 28 jaar cel opgelegd. In hoger beroep was 30 jaar geëist.