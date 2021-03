De Britse gezondheidsautoriteiten hebben een reiziger die in februari uit Brazilië was aangekomen na een zoektocht van vijf dagen gevonden, meldt persbureau Bloomberg. Begin deze week werd bekend dat in Engeland bij zes mensen de virusvariant uit het Noord-Braziliaanse Manaus was vastgesteld. Eén persoon was bij aankomst in Engeland wel getest, maar liet geen adres of andere gegevens achter.