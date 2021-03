In hartje Den Haag gaat Louis aan de wandel met Menno de Bruyne, voorlichter van de SGP. Waarom wandelt Menno zo graag in het Haagse Bos? In Park Clingendael vertelt Menno waar zijn opvallende kledingstijl vandaan komt en waarom hij nooit politicus is geworden. Ondertussen peilt Louis de stemming op straat: hoeveel zwevende kiezers komt hij tegen?