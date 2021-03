Reservoir met 400 kuub water in Nationaal Park de Meinweg

De brandweer heeft voortaan in Nationaal Park de Meinweg bij Herkenbosch de beschikking over een reservoir met 400 kuub water. De brandweer heeft daartoe de kelder van het voormalige waterpompstation van Waterleidingmaatschappij Limburg WML in het natuurgebied gevuld met 400.000 liter water. De waterkelder kan 160 tankautospuiten van water voorzien, of veertig tankwagens van de brandweer vullen. Met dat water kan de brand direct aangepakt worden, maakte de brandweer vrijdag bekend.