De Jonge: maandag mogelijk al versoepelingen verpleeghuizen

Het kabinet wil maandag misschien al aankondigen dat een aantal coronaregels in de verpleeghuizen niet meer zullen gelden, of soepeler worden. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Het deskundigenteam OMT buigt zich momenteel over de vraag of versoepelingen in verpleeghuizen al mogelijk zijn, nu de meeste mensen daar een prik tegen het coronavirus hebben ontvangen.