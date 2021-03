‘Vroegste Mondriaan boven water’

Kunsthandel Simonis & Buunk in Ede denkt het vroegste werk van Piet Mondriaan te hebben opgedoken. Het gaat om De grote vijvers in het Haagse Bos uit 1887, gemaakt kort nadat hij begon te tekenen en schilderen onder leiding van zijn oom Frits Mondriaan. Directeur Benno Tempel van het Kunstmuseum in Den Haag, waar veel Mondriaans hangen, plaatst echter vraagtekens bij de claim.