Rechtbank in beraad over bekendmaken identiteit van zaaddonor

Vijf donorkinderen en vier moeders hebben vrijdagochtend bij de rechtbank Den Haag geëist dat zij de identiteit te horen krijgen van zaaddonor nummer 605. Hij beloofde de moeders destijds dat zijn kinderen mochten weten wie hij is, maar krabbelde later terug. De vraag is of het Medisch Centrum Kinderwens uit Leiderdorp en de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) de persoonsgegevens van de donor nu alsnog moeten verstrekken.