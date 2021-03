Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis weer iets gedaald

Voor de derde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, ook al is de afname heel gering. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twaalf minder dan op donderdag. Sinds dinsdag is het aantal opgenomen patiënten met 73 gedaald.