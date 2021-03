Viruswaarheid verliest kort geding over vaccinaties

Actiegroep Viruswaarheid heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het vaccinatiebeleid verloren. De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag alle vorderingen afgewezen. De actiegroep eiste rectificatie van de Staat over „onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger” op het gebied van Covid-vaccinaties. Ook wilde de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes worden gestaakt.