OM in hoger beroep na vrijspraak cold case Amsterdam

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak eerder deze week van twee mannen in een oude moordzaak. De rechtbank in Amsterdam sprak afgelopen dinsdag Ad K. en Fred T. vrij van het doden van de sinds 2002 vermiste Amsterdammer Patrick van Dillenburg en het wegmaken van zijn lichaam. Er waren celstraffen van zeventien jaar geëist.