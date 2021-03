ProRail brengt zwakke plekken spoor in kaart om extreem weer

Spoorbeheerder ProRail wil dat het spoor beter bestand is tegen extreem weer en is daarom bezig alle zwakke plekken in kaart te brengen. Doel is dat daarmee duidelijk wordt waarin de komende tijd moet worden geïnvesteerd. Dat zegt een woordvoerder van ProRail naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.