Beleggers houden ogen gericht op Amerikaans banenrapport

De aandacht van beleggers op de Europese beurzen gaat vrijdag vooral uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP bleek eerder deze week al dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in februari minder sterk is toegenomen dan gehoopt. De werkgelegenheid en de inflatie zijn belangrijke factoren voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.