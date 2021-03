Advocaten aan zet in zaak over verbod motorclub Caloh Wagoh

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt vrijdag het vervolg plaats van de civiele procedure van het Openbaar Ministerie tegen motorclub Caloh Wagoh. Het OM wil dat de rechter de club verbiedt, omdat deze volop verwikkeld zou zijn in zware misdaad en verantwoordelijk is voor „een stroom aan ernstig geweld”. Vrijdag is het woord aan de advocaten van de club.