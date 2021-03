Banken zien nog altijd veel vraag naar coronahulp

Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getroffen bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last hebben van beperkende maatregelen. „De massieve overheidssteun houdt veel bedrijven in de getroffen sectoren overeind met als doel zoveel mogelijk gezamenlijk de eindstreep te halen”, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „Ondertussen bouwen de schulden zich verder op. Het is daarom voor velen een zeer spannende tijd.”