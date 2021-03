België en Duitsland wijzen reisverbodverzet Europese Commissie af

Het verbod op niet-noodzakelijke reizen naar en vanuit België is een proportionele en tijdelijke maatregel om te helpen een derde golf coronabesmettingen in het land te voorkomen. De Belgische autoriteiten antwoorden dat aan de Europese Commissie die zes lidstaten waaronder België en Duitsland maant om zo snel mogelijk hun reisbeperkingen in te trekken. Zulke zware maatregelen zijn niet op hun plaats, vindt de commissie.