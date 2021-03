‘Apple schuldig aan concurrentievervalsing bij muziekdiensten’

De Europese Commissie gaat Apple formeel beschuldigen van concurrentievervalsing bij muziekstreamingdiensten, meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Apple zou concurrerende muziekstreamingdiensten in de App Store niet de mogelijkheid bieden om gebruikers te informeren dat zij buiten de App Store om goedkoper hun abonnement kunnen afsluiten. In de App Store moeten de diensten namelijk een percentage van alle verkopen aan Apple afdragen.