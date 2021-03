Wall Street begint wisselend aan dag

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn ook donderdag weer op zoek naar de juiste richting. Beleggers verkopen hun techaandelen die de laatste tijd fors in waarde zijn gestegen, omdat ze bang zijn dat die te duur zijn geworden. Daarvoor in de plaats steken ze hun geld in bedrijven die flinke klappen hebben gekregen in de coronacrisis. Die kunnen juist flink gaan profiteren van het verwachte herstel nu de wereld door vaccinaties langzaam weer naar zijn normale staat terugkeert.