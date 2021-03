Uitspraak over rente brengt miljoenenclaim tegen ABN dichterbij

Een nederlaag die ABN AMRO voor klachtencommissie Kifid heeft geleden, brengt een miljoenenclaim tegen de bank dichterbij. De financieel dienstverlener moet een klant compenseren die vindt dat hij te veel rente heeft betaald over een doorlopend krediet. Die uitspraak sterkt Consumentenbond Claimservice in het voornemen om namens andere klanten met een zelfde soort lening een miljoenenclaim in te dienen tegen ABN AMRO.