Huis van Pieter Teyler nog dit jaar open voor publiek

Het woonhuis in Haarlem van zakenman en filantroop Pieter Teyler (1702-1778) is donderdag, inmiddels gerestaureerd, door de restauratiepartners overgedragen aan het museum dat zijn naam draagt, Teylers Museum. Daar wordt het als het ware een vleugel van. De begane grond zal in november worden opengesteld voor publiek.