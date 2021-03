Winkeliers Klazienaveen hebben verkocht tijdens actie-opening

De tientallen winkeliers in het Drentse dorp Klazienaveen (gemeente Emmen) hebben dinsdag tijdens hun demonstratieve heropening allemaal zaken gedaan. Bij de meeste winkels stonden om 09.00 uur, toen de deuren open gingen, al klanten op de stoep en overal is verkocht. Hoeveel er in totaal is verdiend is nog niet te zeggen, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum.