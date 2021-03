Ombudsmannen onderzoeken opvoedingsproblemen Caribisch Nederland

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman beginnen gezamenlijk een onderzoek onder alleenstaande ouders en hun kinderen die in armoede leven op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het onderzoek richt zich op de problemen die deze ouders hebben bij het opvoeden van hun kinderen, meldden de ombudsmannen in een brief aan onder meer demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees.