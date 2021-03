Techsector onder druk op Wall Street, Nasdaq hard onderuit

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers deden met name aandelen van technologiefondsen van de hand, wat vooral negatief uitpakte voor techgraadmeter Nasdaq. De handelaren stapten over op fondsen die naar verwachting meer zullen profiteren van het economische herstel uit de coronacrisis. De hoop wordt gestut door steunmaatregelen en de uitrol van vaccinaties.