Rutte: VVD te veel gezien als partij van de multinational

De afgelopen regeerperiode is de VVD te veel te boek komen te staan als de partij van de grote bedrijven en multinationals, zegt lijsttrekker en premier Mark Rutte. „Dat is een fout van mij”, zegt hij in een gesprek met de Universiteit Twente en de regionale krant Tubantia. Vooral het plan van Rutte om de dividendbelasting af te schaffen heeft bijgedragen aan dit beeld, geeft hij toe. „Het is spectaculair in mijn gezicht ontploft, zoals bekend. Dat is een van de grootste mislukkingen van de afgelopen periode.”