Zorgmedewerkers hebben veel vragen over AstraZeneca-vaccin

Zorgbonden krijgen veel vragen van medewerkers over de werkzaamheid van het coronavaccin van AstraZeneca. In Duitsland en Frankrijk weigeren sommige mensen het vaccin, omdat ze bang zijn dat het minder effectief is dan andere vaccins, of meer bijwerkingen veroorzaakt. „Wij hebben geen meldingen van mensen die het AstraZeneca-vaccin weigeren”, zegt een woordvoerder van beroepsorganisatie NU’91. „Maar er zijn wel veel vragen over de effectiviteit van het middel”.