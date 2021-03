Rechtbank verlengt tbs moordenaar Sybine Jansons met twee jaar

De rechtbank in Utrecht heeft de tbs-maatregel van de 59-jarige Martin C. met twee jaar verlengd. C. doodde in 1999 de 13-jarige Sybine Jansons uit Maarn en verkrachtte twee vrouwen. In 2001 werd hij veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank bestaat er nog steeds een hoog risico op seksueel gewelddadig en fysiek agressief gedrag.