Randmeren ontvangen 2,5 miljoen jonge palingen

Drie Elburger beroepsvissers hebben woensdagmorgen 2,5 miljoen jonge palingen uitgezet in de Randmeren. De jonge palingen, ofwel glasalen, komen uit Frankrijk, waar voor de kust een groot overschot is aan deze jonge vissen. In totaal is achthonderd kilo paling overboord gezet, aldus de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). DUPAN is een samenwerkingsverband van palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren.