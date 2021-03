Burgemeester na explosie: dit is niet hoe je frustraties uit

„Dit verwacht je niet, er waren geen signalen dat zoiets zou kunnen gebeuren”, reageert burgemeester Ronald Wortelboer op de explosie bij de coronateststraat in Bovenkarspel. De burgemeester van de gemeente Stede Broec, waar het Noord-Hollandse dorp onder valt, is „erg geschrokken” van de gebeurtenis. Hoewel de toedracht van de knal nog onbekend is, houdt Wortelboer er rekening mee dat weerstand tegen de coronamaatregelen de reden kan zijn geweest.