Belastingdienst beperkt aantal mensen dat aangifte kan doen

De storing bij de Belastingdienst waardoor het soms niet mogelijk is om aangifte te doen, is nog steeds niet opgelost. Daarom beperkt de fiscus het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen „om het ICT-landschap stabiel te houden”. Volgens een woordvoerder is de Belastingdienst op de goede weg om het probleem op te lossen.