‘Duitse geheime dienst wil grootste oppositiepartij bespioneren’

De Duitse inlichtingendienst BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz) heeft volgens Duitse media de grootste oppositiepartij, Alternative für Deutschland (AfD), als mogelijk extreemrechts bestempeld. De BfV had al grote belangstelling voor de rechtse populistische partij, maar ze kan met deze officiële vaststelling overgaan tot het heimelijk in de gaten houden of afluisteren van alle leden, meldt Der Spiegel woensdag.