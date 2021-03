Banenrapport ADP en cijfers dienstensector centraal op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Uit de cijfers, die vooruitlopen op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid van vrijdag, kan meer duidelijk worden over de staat van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Ook staan er cijfers over de bedrijvigheid van de Europese dienstensector op het programma. In deze sector vallen onder andere de reisbranche en de horeca die op slot zitten vanwege de lockdowns in veel landen.