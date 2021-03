Wetenschappers denken bepaald soort doofheid te kunnen voorkomen

Onderzoekers van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen hebben een methode ontwikkeld die waarschijnlijk een bepaald soort doofheid in de toekomst kan voorkomen. De methode kan volgens laboratoriumproeven bijtijds het voor deze doofheid verantwoordelijke, ‘slechte’ gen uitschakelen. Dit slechte gen is verantwoordelijk voor de aanmaak van een slecht eiwit, dat de functie van een ‘goed’ gen met dito eiwit dwarsboomt.