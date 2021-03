Alternatieve behandelaars blij dat ze weer aan de slag mogen

Osteopaten, chiropractoren en acupuncturisten zijn opgelucht dat ze woensdag, na twee en een halve maand gesloten te zijn geweest, weer aan de slag mogen. „Voor een grote groep had het niet veel langer moeten duren, dan had de stekker eruit gekund”, zegt Mendel Blokland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). „We hopen dat we nu onbekommerd kunnen blijven doorwerken.”