Omstreden Dr. Seuss-boeken massaal over de toonbank

De boeken van de Amerikaanse kinderboekenauteur Dr. Seuss die uit de handel worden genomen, zijn erg in trek op Amazon, melden entertainmentsites The Wrap en Variety. Na de bekendmaking eerder dinsdag dat de uitgever stopt met het drukken van de boeken vanwege racistische inhoud, belandden vijf van de zes titels op de bestsellerslijst van de webwinkel in de VS.