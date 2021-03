Oud-topman Strukton en Centric moet ex meer betalen in smaadzaak

Miljonair en zakenman Gerard Sanderink is zijn ex meer geld verschuldigd wegens herhaaldelijke beschuldigingen aan haar adres. De rechtbank wees haar ook in hoger beroep de dwangsommen toe die de voormalige topman van bouwbedrijf Strukton en IT-onderneming Centric moet betalen wegens smaad. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was het daarnaast ook eens met de verhoging van de totale dwangsom, omdat de smaad na een eerder vonnis doorging.