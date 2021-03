Meghan eist 1,7 miljoen euro schadevergoeding van Mail on Sunday

Meghan, de vrouw van prins Harry, heeft zo’n 1,5 miljoen pond (1,75 miljoen euro) schadevergoeding van de krant Mail on Sunday geëist. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een hoorzitting in het hooggerechtshof in Londen. Daar eiste de hertogin van Sussex ook dat het dagblad alle kopieën van haar handgeschreven brief, waaruit de tabloid twee jaar terug citeerde, vernietigt of teruggeeft.