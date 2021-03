‘Kroongetuige Nabil B. had mogelijk rol bij moord op advocaat’

De advocaten van de verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum willen onderzoeken of Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, een rol heeft gespeeld in het moordcomplot. Wiersum was destijds de advocaat van B. Volgens de raadslieden in de moordzaak hebben de twee de dag voor de moord hooglopende ruzie gehad. Dat zou onder meer blijken uit verklaringen van de weduwe van Wiersum.