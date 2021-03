RIVM: weer meer besmettingen, vooruitzicht ‘nog niet goed’

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week verder gestegen. De toename is met 7 procent wel relatief lager dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt „het vooruitzicht nog niet goed”. In de wekelijkse rapportage van het instituut zijn 31.984 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds eind januari.